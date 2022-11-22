Пропагандист вдав, ніби мережу ресторанів "прикрили".

Білоруський пропагандист Григорій Азарьонок "вибухнув" несамовитим гнівом, коментуючи закриття ресторанів McDonald's у його країні. Він обізвав одну з найпопулярніших у світі мереж закладів громадського харчування "мерзенною обжиральнею для дегенератів" та заявив, що її "прикрили".

"Звершилося: капище викопали, мерзенну обжиральну для дегенератів прикрили, закрили", - заявив Азарьонок, вдаючи, ніби McDonald's випроторили з Білорусі.

Пропагандист порівняв білорусів, які сумують за McDonald's, із дітьми, яких "від мамкиних грудей відірвали".

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"Завили, ніби їх від мамкиних грудей відірвали, від генератора, який живить їх жиром і смаженою соняшниковою олією, щоб їхні очі світилися цією олією, як у сліпих та прокажених. Значить вогнемет влучив прямо у мурашник", - заявив оскаженілий пропагандист.

McDonald's покинув Білорусь

Нещодавно McDonald's оголосив, що остаточно покидає Білорусь. Нагадаємо, що у цій країні функціонувало 25 закладів McDonald's в шести містах.

Замість нього буде мережа ресторанів "Cмачно - і крапка". Це російське "імпортозаміщення".

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