За словами Олександра Лукашенка, для ліквідації Григорія Азарьонка з України нібито привезли пістолет.

Олександр Лукашенко сьогодні на урочистих зборах на честь Дня Незалежності розповів про нібито спробу вбивства головного пропагандиста Білорусі Григорія Азарьонка, а також про підготовку підриву вузла зв'язку ВМФ РФ.

Його цитує «БелТА».

"І ще один замах на злочин, який може привести в жах (принаймні, весь цей зал): спроба вбивства нашого журналіста Григорія Азарьонка. Це сталося минулої ночі: 1 липня. Мета (цитую) - знерухомити, захопити, кинути в багажник. Вивезти в ліс в найглухіше місце, відрізати язик. Взяти ножиці, щоб сам це зробив. Якщо не зробить сам - той, хто був найнятий за десять тисяч доларів (гроші були перераховані), повинен був здійснити цю операцію, зняти на камеру і викласти в інтернет", - розповів Лукашенко.

За його словами, замах нібито замислювався як попередження: «дивіться, ми вас всіх переріжемо, як мінімум відріжемо язика, щоб мовчали».

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"Якщо не вийде - вбити. Пістолет був привезений з України і захований в схованці в Гомельській області, як і інші прилади (тепловізори та інше), які використовувалися при спробі підірвати вілейську станцію зв'язку Російської Федерації з військово-морським флотом в Атлантиці. Всі були викриті, знайдені тайники. Операція тривала довго. Знову запитаєте прізвище? Будь ласка, це Сосновський. Заарештований і дає свідчення", - зазначив Лукашенко.

При цьому він відзначив мужність головного пропагандиста Білорусі Григорія Азарьонка.

"Вони тричі намагалися його захопити або вбити. Мета була - зайти у квартиру і у квартирі", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, що 3 липня Білорусь святкує День Незалежності.

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Протести у Білорусі

Влітку 2020 року Білорусь охопила хвиля протестів. Люди виходили на вулиці і влаштовували страйки на заводах, щоб змістити Лукашенка з посади президента через фальсифікації виборів глави держави.

Але вже через кілька місяців Лукашенку вдалося силовим методом придушити акції, політичні переслідування в країні відбуваються досі.

Ряд країн світу не визнають Лукашенка президентом, а ЄС в парі зі США ввели санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за злочини.

У 2021 році Європейський Союз ввів новий пакет обмежень проти республіки після вимушеної посадки пасажирського літака з опозиціонером Романом Протасевичем на борту 23 травня.

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Автор: Денис Прядко