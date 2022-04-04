Пропаганда Кремля стверджує, що українізм – це "штучна антиросійська конструкція".

Російські пропагандисти з РИА Новости опублікували статтю "Що Росія повинна зробити з Україною" в день, коли світ дізнався про звірства росіян в Бучі та інших містах під Києвом.

У статті, написаній російським філософом-неонацистом Тимофієм Сергейцевим, рашисти міркують про масові вбивства українців на захоплених територіях.

Наприклад, Сергейцев називає мирне населення України "пособниками нацистів", яке слід "перевиховати" і придушити у сфері політики, культури і освіти.

Пропагандисти наполягають на неможливості для України "плану Маршалла" і "нейтрального статусу": "Ніякого нейтралітету в ідеологічному і практичному сенсі, сумісного з денацифікацією, бути не може. Кадри і організації, які є інструментом денацифікації в нових денацифікованих республіках, не можуть не опиратися на пряму силову і організаційну підтримку Росії".

Сергейцев зазначив, що під денацифікацією варто розуміти "деукраїнізацію". Після захоплення всієї України неонацист пропонує згорнути владу в країні "у природні кордони і позбавити політичної функціональності".

Російські пропагандисти стверджують, що українізм – це "штучна антиросійська конструкція, яка не має цивілізаційного змісту". Нарешті Сергейцев робить висновок, що росіянам треба провести "дебандеризацію".

Стаття вийшла 3 квітня – коли весь світ обурювався кадрами з Бучі та інших міст під Києвом, де російські війська, покидаючи регіон, залишили після себе сотні трупів мирних мешканців.

У звільнених від окупантів містах українські військові знаходили понівечені трупи українців з випаленою на тілах нацистською свастикою.

Вас також можуть зацікавити новини: