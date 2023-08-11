Ці боєприпаси витрачаються швидко, а їхні запаси обмежені.

У Сполучених Штатах оголосили про наміри збільшити виробництво боєприпасів калібру 155 мм до 80 тисяч на місяць. Таке рішення ухвалили з огляду на гостру потребу у таких снарядах через російське вторгнення в Україну.

Як пише "Укрінформ", таку заяву зробив на пресбрифінгу речник Пентагона генерал Патрік Райдер. Нарощування виробництва почнеться вже в наступному році.

"Станом на сьогодні ми передали Україні понад 2 мільйони снарядів калібру 155 мм від початку бойових дій (2022 року – ред.). Ми також забезпечили швидке збільшення виробництва 155 мм боєприпасів з 14 тисяч на місяць у лютому 2022 року до приблизно 24 тисячі на місяць зараз, і ми плануємо робити більше 80 тисяч на місяць наступного року", – наголосив Райдер.

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Речник американського оборонного відомства зауважив, що ці боєприпаси витрачаються швидко, а їхні запаси обмежені, проте Штати також взаємодіють з іншими країнами.

Крім того, за словами Райдера, поки у світі зростає виробництво снарядів, в Україну продовжують постачати касетні боєприпаси. Українські військові застосовують їх винятково по військових цілях.

"Ми маємо всі ознаки того, що вони (українські військові – ред.) використовують цю зброю на полі бою належним чином", – зауважив речник Пентагону.

Нарощування виробництва боєприпасів в Україні та світі

Через російське вторгення в Україну світ зіштовхнувся з гострою потребою у боєприпасах. За день українські військові відстрілюють тисячі снарядів, тож і Україна, і світ активно працюють над збільшенням їх виробництва. За словами міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, у червні 2023 року Україна виготовила мінометних та артилерійських снарядів більше, ніж за весь минулий рік.

Не стоять на місці й інші країни. У травні стало відомо, що німецький концерн Rheinmetall планує збільшити виробництво снарядів удвічі, щоб допомогти Україні. Зокрема, компанія має намір виробляти до 600-700 тисяч снарядів на рік (тоді виробляли біля 450 тисяч).

У березні премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявляв, що всі оборонні підприємства країни збільшать виробництво снарядів для України.

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