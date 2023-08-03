Зазначається, що більша частина українських боєприпасів підходить до радянського озброєння, а не до того, що надало НАТО.

Потреба України в боєприпасах стає все більш гострою, оскільки триває контрнаступ ЗСУ. Запаси у західних партнерів виснажуються на 18-му місяці війни, тому Київ намагається наростити власне виробництво.

Видання The New York Times пише, що США та їхні союзники відправили Україні мільйони боєприпасів відтоді, як на початку 2022 року почалося повномасштабне вторгнення Росії. Але зіткнувшись із зменшенням запасів та західною збройовою промисловістю, яка ледве встигає за попитом, чиновники в Україні та адміністрації Байдена, НАТО та Європейського Союзу шукають нові джерела для швидкої доставки боєприпасів.

Одне з таких джерел знаходиться в самій Україні. Військова промисловість країни, що зароджується, виробила в минулому місяці в два рази більше снарядів для мінометів і артилерії, ніж за весь 2022 рік, заявив високопоставлений урядовець, при цьому контрнаступ проти Росії залежить від того, чи буде у військових достатньо боєприпасів для продовження бойових дій.

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Міністр стратегічних галузей України Олександр Камишин зазначив, що це "важливий внесок у контрнаступ".

"Я впевнений, що оборонна промисловість стане основою безпеки у воєнний час", — сказав він, передбачаючи, що "ми будемо локомотивом економічного відродження після закінчення війни". "Але зараз я не приділяю цьому особливої уваги", — сказав він. "Для мене важливо дати більше озброєнь моїй армії, щоб витіснити росіян".

Неясно, скільки боєприпасів Україна виробила до початку війни. Українським військам вже давно загрожує нестача боєприпасів, оскільки кожна сторона постійно обстрілює іншу з мінометів, ракетами та з артилерії. За останніми оцінками, в ході контрнаступу, який почався на початку червня, Україна щодня використовувала до 8 тисяч патронів. Військовий аналітик Майкл Кофман з Фонду Карнегі, який нещодавно побував на передовій, заявив, що ця оцінка "правдоподібна".

Коли Україна була частиною Радянського Союзу, її оборонна промисловість була одним з найбільших роботодавців у країні, але за останні 30 років вона скоротилася через відсутність надійних військових бюджетів. За даними дослідницької групи зовнішньої політики, ще у 2021 році українське КБ "Луч" могло поставити Міноборони не більше 800 ракет із замовлення на 2 тисячі штук.

Камишин зазначив, що в Україні існують "сотні" підприємств з виробництва зброї, більшість з яких в даний час зосереджені на виробництві боєприпасів і безпілотників. За його словами, будівництво бронетехніки, як і бронетранспортерів, також ведеться, а промисловість України нещодавно почала виробляти боєприпаси для дронів.

Чиновник вказав, що більша частина вироблених українських боєприпасів відноситься до калібру радянських часів, а це означає, що вони підходять до багатьох гармат і ракетних установок, які давно використовуються українськими військовими, але не до західних систем озброєнь вартістю в мільярди доларів, які країни НАТО надали після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Минулого місяця адміністрація Байдена вирішила відправити Україні касетні боєприпаси, щоб компенсувати нестачу 155-міліметрових снарядів, оскільки війська повільно просуваються вперед, щоб повернути окуповані Росією території на півдні та південному сході України. Касетні боєприпаси широко заборонені у всьому світі, оскільки вони можуть завдати невибіркової шкоди цивільним особам, особливо дітям, які можуть призвести до вибуху нерозірваних снарядів ще довго після закінчення бойових дій.

Виробництво боєприпасів в Україні - останні новини

9 липня міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин повідомив, що в червні Україна виготовила мінометних та артилерійських снарядів більше, ніж за весь минулий рік.

25 липня чиновник вказав, що Україна хоче стати найбільшим виробником зброї в Європі, а особливу увагу зосередить на виробництві ракет.

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