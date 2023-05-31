Він зауважив, що навіть танки 60-х років випуску здатні бути корисними на полі бою, адже для РФ людське життя нічого не варте.

Президент Польщі Анджей Дуда закликав поспішно не констатувати програш Росії у війні проти України.

Про це Дуда сказав у розмові з генеральним директором Dow Jones, видавцем The Wall Street Journal Алмаром Латуром.

"Сьогодні кажуть, що Володимир Путін програв війну, а його поразка полягає в тому, що Фінляндія вступила до НАТО, хоча протягом багатьох років фінський народ вагався, чи варто йому відмовлятися від нейтралітету. Пані та панове, Володимир Путін не програв жодної війни", – заявив Дуда.

Польський лідер зауважив, що сподівається на програш Путіна, але "наразі ми маємо ситуацію, коли російський каток давить Україну, сотні людей гинуть на фронті щодня, при цьому росіян більше 100 мільйонів, а українців менше 40 мільйонів".

"Вже одна ця різниця показує, хто тут має перевагу. Для росіян людське життя нічого не означає, для українців кожне життя – на вагу золота. Це різні культури. Росія – ядерна наддержава, вона має гігантські запаси зброї – і що з того, що ми сміємося з того, що вона вивозить танки з 1960-х років, коли кожен танк важить 50-60 тонн. Якщо він їде, він розчавить, незалежно від того, чи він сучасний", – сказав він.

Дуда також наголосив, що Путін програє, коли російська армія буде витіснена за межі міжнародно визнаних кордонів України. А поки Росія все більше мобілізується, її економіка переходить на військові рейки, а пропаганда зомбує населення.

Як Польща допомагає Україні

Польща посідає третє місце за рівнем військової допомоги Україні. Наприкінці квітня повідомлялося, що влада країни спростила експорт БПЛА в Україну, в також збільшує виробництво боєприпасів у кілька разів, щоб допомогти Україні.

Зі слів Дуди, Польща поступово передасть Україні всі свої Міг-29. Польський президент неодноразово заявляв, що його країна продовжуватиме підтримувати Україну.

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