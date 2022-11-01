До ЄС через війну прибуло майже 4,3 млн українських біженців, однак з них п'ята частина вже повернулась додому.

Українські біженці, які мають тимчасовий захист в ЄС, але повернулися додому, можуть приїхати в країни Євросоюзу, щоб перезимувати.

Про це заявив Віт Ракушан, глава МВС Чехії, яка головує у Раді ЄС, повідомляє Ceske Noviny.

За його словами, до ЄС прибуло близько 4,3 млн українських біженців, однак п'ята частина з них вже повернулась додому. Навіть з Чехії, де тимчасовий захист мають понад 450 тисяч українців, повернулись в Україну 20%.

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"Якщо хтось виїхав в Україну, живе в Україні, вже отримав тимчасовий захист в одній з країн ЄС, він має право повернутися до ЄС, якщо умови не дозволяють йому залишитися на зиму в Україні", - додав Ракушан.

Міністр додав, що якщо українці повернуться, то загальна кількість біженців в ЕС може зрости до п'яти мільйонів. При цьому Чехія може прийняти не більше пів мільйона осіб.

"Я вже давно кажу, що для того, щоб мати можливість забезпечити гідне розміщення, все, що перевищує пів мільйона прибулих - це вже велике навантаження як для системи охорони здоров'я, так і для системи освіти, але перш за все для гідного розміщення. Безумовно, не вдасться побудувати імпровізовані намети взимку, ситуація буде набагато складнішою", - пояснив він.

Українські біженці

Віце-прем'єр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала українців, які виїхали з країни через війну, перезимувати за кордоном.

"Буду просити не повертатися, нам потрібно пережити зиму. На жаль, мережі не витримають, ви бачите, що робить Росія", - пояснила вона.

За даними опитувань, кожен другий українець (67%) буде залишатися взимку в Україні попри удари російських окупантів по енергосистемі нашої країни.

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