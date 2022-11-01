Кабінет Міністрів очікує повернення в 2023 році тільки частини українців, які знаходяться за кордоном.
Зокрема, у пояснювальній записці проекту Державного бюджету на 2023 рік йдеться про повернення 1,8 млн українців.
"Враховано припущення про чисте сальдо повернення в 2023 році 1,8 млн громадян з-за кордону після негативного сальдо міграції в 9,43 млн громадян в 2022 році", - йдеться в документі.
Українські біженці за кордоном
Віце-прем'єр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала українців, які виїхали з країни через війну, перезимувавши за кордоном.
"Буду просити не повертатися, нам потрібно пережити зиму. На жаль, мережі не витримають, ви бачите, що робить Росія", - підкреслила вона.
Крім того, сьогодні Болгарія продовжила програму розміщення біженців з України на необмежений термін. Станом на 31 жовтня всього 852998 українців в'їхали до Болгарії, починаючи з 24 лютого.