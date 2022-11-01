У Кабміні прогнозують, що наступного року на батьківщину повернуться 1,8 млн українців.

Кабінет Міністрів очікує повернення в 2023 році тільки частини українців, які знаходяться за кордоном.

Зокрема, у пояснювальній записці проекту Державного бюджету на 2023 рік йдеться про повернення 1,8 млн українців.

"Враховано припущення про чисте сальдо повернення в 2023 році 1,8 млн громадян з-за кордону після негативного сальдо міграції в 9,43 млн громадян в 2022 році", - йдеться в документі.

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Українські біженці за кордоном

Віце-прем'єр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала українців, які виїхали з країни через війну, перезимувавши за кордоном.

"Буду просити не повертатися, нам потрібно пережити зиму. На жаль, мережі не витримають, ви бачите, що робить Росія", - підкреслила вона.

Крім того, сьогодні Болгарія продовжила програму розміщення біженців з України на необмежений термін. Станом на 31 жовтня всього 852998 українців в'їхали до Болгарії, починаючи з 24 лютого.

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