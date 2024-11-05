Стало відомо, скільки заявок вже відправили українці.

Український легіон у Польщі отримав вже понад 500 заявок від українців, які живуть в 30 країнах світу. Серед заявників є люди з Великої Британії, Ірландії, Канади та Сполучених Штатів Америки.

Про це пише Укрінформ, посилаючись на дані від представника центру. За його словами, 90% заявок надійшло від чоловіків, ще 10% - від жінок. Близько половини заявників не досягли 25 років, а приблизно 80% людей раніше не мали жодного стосунку до армії. Зазначається, що жінки зазвичай зацікавлені у медичних спеціальностях, однак деякі питали і про діяльність снайпера:

"Якщо говорити про військові спеціальності, то молоді люди більше декларують бажання потрапити надалі у штурмові підрозділи або бути операторами БПЛА. Старші особи схиляються до посад, близьких до їхніх спеціальностей у мирному житті, наприклад у підрозділах матеріального забезпечення".

Відео дня

У рекрутинговому центрі повідомили журналістам, що вже до кінця року перший підрозділ легіону підпише контракти зі Збройними силами України (на три роки чи до завершення особливого періоду), а потім проходитиме навчання на одному з польських полігонів.

Навчатимуть українців інструктори країн Північноатлантичного Альянсу. Україна забезпечить їх військовою формою та медикаментами, а Польща надасть свою інфраструктуру, техніку та озброєння. Наразі невідомо, чи озброїть їх Варшава для безпосередньої участі в бойових діях.

Український легіон

Як повідомляв УНІАН, влітку Київ підписав із Варшавою двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпеки. Вона передбачає формування та підготовку на території Польщі Українського легіону, який складатиметься з добровольців.

На початку жовтня в Міністерстві оборони повідомляли, що в перший рекрутинговий центр в Любліні надійшло 138 заявок.

Вас також можуть зацікавити новини: