Міністр облорони Польщі повідомив, що "бажаючих небагато".

У Польщі проходить формування Українського добровольчого легіону для військової підготовки українців. Однак поки що до легіону доєдналося вкрай мало людей. Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш в ефірі Wirtualna Polska.

Він нагадав, що у липні прем'єр-міністр Дональд Туск підписав угоду з президентом Володимиром Зеленським, згідно з якою мав бути створений "легіон" з українців, які проживають у Польщі, їх мали навчанти та озброїти. При цьому Польща мала відповідати за підготовку добровольців, а Київ – за вербування. І, за словами Косіняка-Камиша, Польща була готова виконати свою частину угоди:

"Ми не несемо відповідальності за вербування. Однак кількість людей, які мали зареєструватися з української сторони, є занадто малою".

Польський міністр оборони нагадав, що українська сторона заявляла - в Польщі може бути створений підрозділ навіть із "кількох тисяч" українців, однак зараз, за його словами, "бажаючих небагато".

Український легіон у Польщі - новини

На початку вересня польські ЗМІ повідомляли, що у формуванні Українського легіону в Польщі для військової підготовки українців поки що немає жодних зрушень, він залишається лише ідеєю на папері.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявляв, що Станом на сьогодні у Польщі проживає близько 300 тисяч українців мобілізаційного віку.

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