Повідомляється, що процес рекрутингу відбувається через подання заявок на офіційному сайті Українського легіону або через консульства й посольства.

Міністерство оборони України підтвердило, що ініціатива "Український легіон", яка має на меті залучити українців за кордоном до Сил оборони України, розпочала перший набір добровольців.

Там відзвітували, що перший рекрутинговий центр відкрився у польському Любліні на базі українського консульства.

"За перші дні відкриття центру рекрутингу в Любліні надійшло 138 заявок на співбесіду через сайт і ще 58 - через консульські установи. Після їх опрацювання персонал рекрутингового центру зв’язується з кандидатами для проведення попередньої бесіди, уточнення даних і визначення посад", - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що на базі центру працює військово-лікарська комісія, до складу якої входять лікарі й медичний персонал з усім необхідним обладнанням для проведення обстежень і видачі висновків про придатність до служби. Перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк заявив:

"Після оформлення підготовка добровольців відбуватиметься на полігоні, який розгорнула польська сторона".

Повідомляється, що процес рекрутингу відбувається через подання заявок на офіційному сайті Українського легіону або через консульства й посольства.

"Кандидатів, які мають українські паспорти, запрошують до рекрутингового центру на співбесіду з командиром, під час якої визначається посада, перевіряються документи і видається направлення на медичний огляд. Якщо медкомісія пройшла успішно, доброволець отримує дату підписання контракту, зазвичай через два тижні після завершення усіх перевірок", - стверджують у Міноборони.

Гаврилюк стверджує, що після підписання контракту добровольці вирушають на полігон для проходження навчання, яке триватиме 35 днів.

"У подальшому військовослужбовці можуть бути направлені на підвищення навичок на одну з європейських баз НАТО ще на кілька місяців", - додав заступник.

Український легіон в Польщі - деталі

У Польщі проходить формування Українського добровольчого легіону для військової підготовки українців. Однак поки що до легіону доєдналося вкрай мало людей. Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

"Ми не несемо відповідальності за вербування. Однак кількість людей, які мали зареєструватися з української сторони, є занадто малою", - сказав він.

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