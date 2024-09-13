Також він зазначив, що в даний час Україна переконує польських партнерів почати збивати російські ракети над українською територією.

Україна докладає зусиль для створення з союзниками Коаліції сміливості з метою збиття над Україною російських ракет з території Польщі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга сказав на пресконференції зі своїм польським колегою Радославом Сікорським у Києві.

Зокрема, Сибіга прокоментував інформацію, що нібито рекрутинг добровольців до Українського легіону у Польщі існує лише "на папері".

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Глава МЗС України відзначив, що у безпековій угоді, яку підписав президент України Володимир Зеленський з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, є положення, які передбачають взаємодію двох сторін з підготовки українського військового підрозділу на території Польщі, який складатиметься з українських громадян-добровольців, які проживають за кордоном.

"Для того, щоб це перейшло у практичну площину, мають здійснитись відповідні практичні кроки по лінії Міністерств оборони. Вони зараз на стадії фіналізації. І оскільки це чутливе питання, після того, як буде завершена підготовка, цей проєкт перейде у практичну площину", - сказав Сибіга.

Окремо глава МЗС України відзначив, що з польськими партнерами ведеться дискусія щодо використання їх засобів протиповітряної оборони для збиття російських ракет над територією України.

"Докладаємо максимум зусиль у роботі з партнерами для побудови Коаліції сміливості, яка створить необхідні умови для цього рішення", - сказав Сибіга.

Своєю чергою, Сікорський сказав, що вирішення питання збиття ракет над територією України залежить від союзників. На його думку, більш нагальним питанням є постачання Україні більшої кількості систем ППО для захисту атомних електростанцій.

Глава МЗС Польщі повідомив, що на цьому тижні під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Варшаві говорив йому про те, що Україна має право використовувати західну зброю для нанесення ударів по території Росії, аби запобігти скоєнню росіянами військових злочинів.

"Україна має право збивати російські бомбардувальники, а також атакувати інші цілі", - сказав Сікорський.

Разом з тим, глава МЗС Польщі зазначив, що розглядається можливість передачі Україні чергових партій військової техніки і, можливо, літаків МіГ-29.

Сікорський сказав, що Польща виділяє кошти на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів, але перша сума у розмірі 50 млн євро має надійти цього року і ще така ж сума буде 2025 року.

Український добровольчий легіон у Польщі

Польські медіа повідомляли, у формуванні Українського добровольчого легіону в Польщі для військової підготовки українців поки що немає жодних зрушень, він залишається лише ідеєю на папері.

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