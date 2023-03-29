Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець пояснив, чому Міжнародний кримінальний суд у Гаазі розпочав саме з ордера російському диктатору Володимиру Путіну та уповноваженій з прав дітей Марії Львової-Бєлової.
В інтерв'ю "РБК-Україна" Лубінець поділився, що не всі думали, що одразу буде видача ордера на арешт Путіна. Дехто чекав якогось певного рішення МКС у цій сфері, але не ордера.
"На мою думку, примусова депортація українських дітей має емоційну складову. Для України найважливіше – це українські діти", — наголосив омбудсмен.
Він нагадав, що Львова-Бєлова сама зізналася, що усиновила двох українських дітей, тобто порушила конвенцію 1948 року "Вчинення воєнного злочину".
"Щодо Путіна. Він бере й особисто змінює два акти. Одним він максимально полегшує процедуру усиновлення, що також є ознакою воєнного злочину. Другим визнає всіх дітей, які проживають на тимчасово окупованій території України й не досягли 14-річного віку, "росіянами", — наголосив Лубінець.
Уповноважений з прав людини наголосив, що це - пряма ознака воєнного злочину, який взагалі має трактуватися як геноцид, адже йдеться про примусове переміщення дітей з однієї етногрупи в іншу.
Ордер на арешт Путіна
Раніше Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт Путіна, обвинуваченого у депортації дітей з України. Цей ордер є довічним.
Тобто якщо президент РФ з'явиться в одній з країн, що ратифікували Римський статут, вона повинна заарештувати його.
У ПАР, де в серпні очікується саміт BRICS і візит Путіна, вивчають всі варіанти, щоб уникнути арешту Путіна за ордером МКС.
У Кремлі почали говорити, що не беруть " близько до серця" рішення МКС, але чомусь захотіли заборонити Міжнародний кримінальний суд у РФ.