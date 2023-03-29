Дії Путіна щодо українських дітей - пряма ознака воєнного злочину.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець пояснив, чому Міжнародний кримінальний суд у Гаазі розпочав саме з ордера російському диктатору Володимиру Путіну та уповноваженій з прав дітей Марії Львової-Бєлової.

В інтерв'ю "РБК-Україна" Лубінець поділився, що не всі думали, що одразу буде видача ордера на арешт Путіна. Дехто чекав якогось певного рішення МКС у цій сфері, але не ордера.

"На мою думку, примусова депортація українських дітей має емоційну складову. Для України найважливіше – це українські діти", — наголосив омбудсмен.

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Він нагадав, що Львова-Бєлова сама зізналася, що усиновила двох українських дітей, тобто порушила конвенцію 1948 року "Вчинення воєнного злочину".

"Щодо Путіна. Він бере й особисто змінює два акти. Одним він максимально полегшує процедуру усиновлення, що також є ознакою воєнного злочину. Другим визнає всіх дітей, які проживають на тимчасово окупованій території України й не досягли 14-річного віку, "росіянами", — наголосив Лубінець.

Уповноважений з прав людини наголосив, що це - пряма ознака воєнного злочину, який взагалі має трактуватися як геноцид, адже йдеться про примусове переміщення дітей з однієї етногрупи в іншу.

Ордер на арешт Путіна

Раніше Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт Путіна, обвинуваченого у депортації дітей з України. Цей ордер є довічним.

Тобто якщо президент РФ з'явиться в одній з країн, що ратифікували Римський статут, вона повинна заарештувати його.

У ПАР, де в серпні очікується саміт BRICS і візит Путіна, вивчають всі варіанти, щоб уникнути арешту Путіна за ордером МКС.

У Кремлі почали говорити, що не беруть " близько до серця" рішення МКС, але чомусь захотіли заборонити Міжнародний кримінальний суд у РФ.

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