Путін мав приїхати в серпні, однак після ордера МКС В ПАР не знають, як діяти далі.

Міністерка Південно-Африканської Республіку з питань міжнародних відносин і співробітництва Наледі Пандор заявила, що уряд матиме обговорити ордер на арешт Володимира Путіна. Ця країна мусила б заарештувати російського президента в разі його потрапляння в країну, і візит саме очікується за кілька місяців.

Як пише місцеве видання SABC News, Пандор зазначила, що відбудеться не тільки обговорення в уряді, а й консультації з російською стороною. Раніше подібних не проводили.

"Ми вивчимо положення нашого законодавства, проведемо, мабуть, обговорення у кабінеті міністрів, а також з нашими колегами в Росії для того, щоб визначити, як діяти далі", - заявила Пандор в коментарі журналістам, опублікованому редакторкою SABC News Софі Мокоена в Twitter.

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Нагадаємо, питання щодо зобов'язання заарештувати Путіна особливо гостро постало для ПАР. Саме ця країна прийматиме в серпні саміт BRICS, на якому російський президент мав бути присутній. Раніше країна не висловила рішучої готовності затримати президента РФ, як зобов'язує МКС, Натомість в ПАР заявили про намір "співпрацювати з різними відповідними зацікавленими сторонами".

Ордер на арешт Путіна - що варто знати

Минулого тижня Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт російського президента Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у Росії Марії Львової-Бєлової. Обох вважають причетними до депортації дітей з України в Росію під час повномасштабної війни.

Країни-учасників Римського статуту відтепер зобов’язані заарештувати Путіна в разі появи на їхній території. Південно-Африканська Республіка підписала статут в 1998 році, ратифікувала - в 2000-му, ще за два роки він набрав чинності. В 2016 року ПАР подавала повідомлення про відкликання, але потім скасувала його.

Крім ПАР відповідні зобов’язання мають ще 122 країни. При цьому Україна не серед них – наша країна підписала, але не ратифікувала статут.

Експерти пояснювали, що ордер на арешт Путіна навряд призведе до значних результатів щодо притягнення Путіна до відповідальності найближчим часом. Однак рішення є вкрай важливим, зокрема, з тієї точки зору, що допоки Росія не видасть Путіна Гаазі зняття санкцій неможливе.

Російська влада спершу заявляла, що РФ не бере близько до серця рішення МКС, однак згодом Слідком країни розпочав кримінальне провадження проти прокурора МКС Каріма Ахмад Хана та трьох суддів.

Після рішення МКС в РФ почали казати, що повернуть викрадених українських дітей.

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