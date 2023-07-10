Наразі кінцевого рішення немає, але генсек НАТО запропонував пакет з трьох елементів.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив на брифінгу, що на саміті Альянсу у Вільнюсі можуть узгодити майбутнє приєднання України без етапу ПДЧ.

Крім того, на заході мають ухвалити програму підтримки, щоб наблизити Україну до НАТО. За словами генсека, наразі кінцевого рішення немає - тривають консультації щодо рішень, які будуть ухвалені на саміті НАТО, однак він переконаний, що там буде чіткий сигнал щодо України.

Генсек НАТО зазначив, що він запропонував пакет, до якого входять три елементи:

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програма практичної підтримки, щоб наблизити Україну до НАТО;

створення Ради Україна-НАТО;

скасування ПДЧ для України.

"Всі країни НАТО погоджуються, що Україна стане членом НАТО. На саміті будуть рішення, які міцно це підтвердять. Ми прагнемо обговорити це з лідерами НАТО. Я сподіваюсь, що буде узгоджене необхідне рішення", - сказав Столтенберг.

Вступ України до НАТО

Як відомо, минулого року Україна подала заявку на прискорену процедуру членства в Альянсі.

Вже завтра, 11 липня, у Вільнюсі (Литва) стартує саміт НАТО, на якому українська влада очікує отримати конкретне рішення щодо свого членства в Альянсі.

Президент Володимир Зеленський закликав американського лідера запросити Україну до НАТО вже зараз, однак Байден відповів, що Україна не готова до членства в НАТО зараз.

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