Створення Мінськом "уявних загроз" з боку України не робить ці загрози більш реальними, кажуть в МЗС.

Україна закликає Білорусь не нагнітати ситуацію у двосторонніх відносинах. Так речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий прокоментував погрози білорусів закрити українське посольство у Мінську.

"Ми бачили ці заяви, ретельно їх вивчили, аналізуємо їх. Не бачимо особливої доцільності, якщо чесно, реагувати на них, тому що білоруська сторона відома багатьма заявами, на які не варто реагувати. Скажу лише, що створення "уявних загроз" з боку України, яким би інтенсивним воно не було, не робить ці загрози більш реальними, тому, ми закликаємо не нагнітати ці антиукраїнські настрої і не створювати цього враження якихось уявних загроз, яких немає", - наголосив Тихий.

Речник додав, що МЗС України буде й надалі відстежувати дії та заяви Білорусі, а також відповідним чином на них реагуватиме.

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Білорусь погрожує закриттям українського посольства

Як повідомляв УНІАН, раніше МЗС Білорусі викликало тимчасову повірену у справах України Ольгу Тимуш й заявило їй, що країна може порушити питання про "доцільність подальшої присутності" в Мінську диппредставництва України.

Зокрема, Тимуш викликали на тлі заяв самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про нібито зафіксовані українські безпілотники у повітряному просторі країни.

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