Білорусь відправила своїх військових в РФ для підготовки до 'бойового застосування'

Зазначається, що білоруські підрозділи перебуватимуть на одному з російських полігонів.

Білорусь відправила своїх ракетників і артилеристів у Росію для "відпрацювання питань бойового застосування". Про це оголосило Міноборони країни в Telegram.

"Розрахунки підрозділів ракетних військ і артилерії Збройних Сил Республіки Білорусь відбувають на полігон Російської Федерації для відпрацювання питань бойового застосування", - йдеться в повідомленні.

У відомстві також поінформували, що під час польового виходу з підрозділами проведуть контрольне заняття з управління ракетними ударами з бойовими пусками з ракетних комплексів і реактивних систем залпового вогню, що перебувають на озброєнні білоруської армії.

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Лукашенко погрожує Україні: що відомо

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що український БПЛА порушив повітряний простір країни. Тоді диктатор ухвалив рішення стягнути свої війська до кордону з Україною.

На думку ветерана російсько-української війни Олексія Гетьмана, якщо білоруський правитель Олександр Лукашенко вступить у війну проти України, його армію буде розбито. Натомість Україна зможе атакувати ворожі обʼєкти в разі агресії без додаткових дозволів.

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