Він ще не отримав назву.

У Ботсвані знайшли алмаз вагою 1098 каратів. Його вважають третім за величиною у світі.

Про це пише BBC.

Алмаз знайшла видобувна компанія Debswana. Він трохи легший від другого у світі найбільшого алмазу "Леседі ла Рона" вагою 1 109 каратів. Його також знайшли у Ботсвані.

Найбільший алмаз знайшли у 1905 році у Південній Африці - це "Кулліан" або "Зірка Африки" вагою 3 106 каратів.

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Відзначається, що Debswana є спільним підприємством уряду Ботсвани та найбільшої у світі алмазодобувної компанії De Beers.

За словами міністра корисних копалин Ботсвани Лефоко Моагі, продажі алмазів і діамантів сильно впали через пандемію.

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Автор: Людмила Жерновська