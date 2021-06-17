У Ботсвані знайшли алмаз вагою 1098 каратів. Його вважають третім за величиною у світі.
Про це пише BBC.
Алмаз знайшла видобувна компанія Debswana. Він трохи легший від другого у світі найбільшого алмазу "Леседі ла Рона" вагою 1 109 каратів. Його також знайшли у Ботсвані.
Найбільший алмаз знайшли у 1905 році у Південній Африці - це "Кулліан" або "Зірка Африки" вагою 3 106 каратів.
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Відзначається, що Debswana є спільним підприємством уряду Ботсвани та найбільшої у світі алмазодобувної компанії De Beers.
За словами міністра корисних копалин Ботсвани Лефоко Моагі, продажі алмазів і діамантів сильно впали через пандемію.
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