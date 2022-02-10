Вважається, що дорогоцінний камінь родом з космосу. Він пішов з молотка за 4,3 млн доларів у криптовалюті.

Чорний діамант Енігма пішов з молотка на аукціоні Sotheby's за 3,16 млн фунтів стерлінгів (4,3 млн доларів США).

Камінь віком приблизно в мільярд років оцінюється в 555,55 карата і вважається найбільшим у світі огранованим діамантом. Аукціонний дім не розкрив особистість покупця, однак заявив, що той "вирішив використати криптовалюту для здійснення покупки".

При цьому після аукціону криптовалютний підприємець Річард Харт заявив у соціальних мережах, що придбав Енігму. Завершивши угоду, він має намір перейменувати камінь на діамант HEX.com - у зв'язку із заснованою ним блокчейн-платформою.

Як пише BBC, Енігма є карбонадо - однією з найміцніших форм природного алмазу. Такі камені надзвичайно рідкісні та були виявлені лише в Бразилії та Центральноафриканській Республіці.

Про походження діаманта існує кілька теорій. Одна з них говорить про те, що він потрапив на Землю разом з астероїдом. Sotheby's описав Енігму як "одне з найрідкісніших космічних чудес віком в мільярд років, відомих людству".

Вік чорних діамантів зазвичай становить від 2,6 до 3,2 мільярда років - це час ще до появи динозаврів. Власне Землі близько 4,65 мільярда років, тобто вона ненабагато старше за ці дорогоцінні камені.

Раніше УНІАН писав, як у Гонконзі за рекордну суму продали величезний рожевий діамант.

А на Шрі-Ланці показали гігантський сапфір: він важить понад 300 кілограмів.

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