Армія Болгарії не використовує 155-міліметрові боєприпаси і не має їх на озброєнні.

Болгарська армія не має в своєму арсеналі 155-міліметрових снарядів. З цієї причини Софія не стане брати участь в плані Євросоюзу щодо спільних закупівель згаданих боєприпасів для ЗСУ.

Як повідомило видання Europe press, відповідну заяву зробив міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов. За його словами, армія держави не використовує 155-мм снаряди, і боєприпасів даного калібру немає на зберіганні. Саме з цих причин Софія не стане брати участь у закупівлях боєприпасів для України країнами-членами ЄС.

"Цей мільйон боєприпасів має надійти з якихось запасів. У нас в болгарській армії таких боєприпасів немає, тому немає ніяких можливостей, що вони будуть надані Україні з тієї простої причини, що у нас відсутній такий калібр", — заявив Стоянов.

Відео дня

Допомога Україні від Болгарії: що відомо

Журналісти видання Euractiv провели розслідування і з'ясували, що Софія надала Києву озброєння на суму $1 мільярд. Всі закупівлі проводили партнери України, тому поставки йшли не напряму, а за допомогою посередників.

Аналогічним способом Болгарія може передати величезну кількість боєприпасів для ЗСУ в майбутньому. Софія вирішила оновити свої запаси снарядів. На думку колишнього міністра оборони Болгарії Бойка Ноєва, старі боєприпаси через посередників відправлять в Україну.

На початку березня суд відхилив клопотання 50 представників народних зборів Болгарії про визнання неконституційним рішення допомагати Україні у військово-технічній сфері.

Вас також можуть зацікавити новини: