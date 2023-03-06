Перші поставки почалися ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

За два роки Болгарія відправила Україні озброєння на суму понад $1 млрд. Це відбувалося через країни-посередники, серед яких США, Велика Британія і Польща.

За словами колишнього депутата Народних зборів Болгарії Велізара Шаламанова в розслідуванні Euractiv, "болгарські компанії не продають зброю і боєприпаси безпосередньо українським клієнтам, тому що існує практика реалізації угод через закордонні програми".

"Тобто гроші не українські, а британські, американські, польські або європейські. Тому озброєння купують через інші компанії. Крім того, важлива логістика, і, як ми всі знаємо, вона в основному організована через Польщу і є відповідальністю тих компаній, які купують на болгарському ринку", – пояснив політик.

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У 2022 році збройова промисловість Болгарії відправила рекордну кількість своєї продукції за кордон - зокрема, до Польщі та Румунії, звідки зброю переправили в Україну.

За даними видання, перший випадок постачання Болгарією озброєння Україні був ще до початку повномасштабного вторгнення російських військ. Хоча з початку 2021 року по 24 лютого 2022 року Україна не укладала прямих угод з болгарськими збройовими компаніями, саме вони є основними експортерами зброї та боєприпасів, виготовлених за радянськими стандартами для ЗСУ.

Війна в Україні - допомога Болгарії

Як раніше повідомляв УНІАН, журналісти з'ясували, що Болгарія негласно постачала Україні паливо і комплектуючі для радянських зразків зброї. Всі операції проводили таємно, щоб їх не зірвали проросійські сили в болгарському уряді.

У грудні 2022 року парламент Болгарії затвердив у другому та остаточному читанні угоду між Болгарією та Україною про постачання нашій країні озброєнь, обладнання та боєприпасів.

26 лютого стало відомо, що Болгарський завод "Терем" у місті Костенц запускає виробництво снарядів 122 мм після 35 років простою. Продукцію постачатимуть виключно для ЗСУ.

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