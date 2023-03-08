50 депутатів вимагали визнати надання допомоги Україні неконституційним.

Конституційний суд Болгарії визнав військово-технічну допомогу Україні конституційною.

У вівторок, 7 березня, суд відконив клопотання 50 представників Народних зборів Болгарії про визнання неконституційним рішення про надання військової та військово-технічної допомоги Україні та зміцнення обороноздатності Болгарії, прийнятого 3 листопада 2022 року.

Суд припинив провадження у справі. За це рішення проголосували дев'ять суддів і один проти.

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Позиція Болгарії у війні

Як відомо, навесні президент Болгарії Румен Радев виступив проти поставок зброї Україні.

У квітні до Києва прибув прем'єр-міністр Болгарії Кирило Петков. Після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським він заявив, що в Болгарія братиме на ремонт українську військову техніку.

Влітку Україна запросила у Болгарії техніку радянських часів, проте та відмовила в поставках.

Однак у серпні в. о. міністра економіки Болгарії Александер Михайлов повідомив, що вони передали Україні 4200 тонн зброї.

Взимку в Мінекономіки оголосили про плани передати Україні стрілецьку зброю та боєприпаси.

Тим часом ЗМІ пишуть, що за останні два роки Болгарія передала Україні озброєння на суму понад $1 млрд доларів через посередників.

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