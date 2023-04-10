Він заявив, що підтримує напад Росії на Україну.

В Естонії оштрафували чоловіка, який на 9 травня 2022 року прийшов до танка-пам'ятника у футболці з написом "СРСР".

Як пише ERR, місцевий житель прийшов до встановленого між Нарвою і Нарва-Йиесуу пам'ятника в червоній футболці з написом "СРСР" і гербом Радянського Союзу. Суд назвав демонстрацію такого одягу 9 травня актом провокації, пов'язаним з виправданням скоєння міжнародного злочину.

Крім того, під час засідання суду чоловік сказав, що підтримує військову агресію РФ проти України. Його оштрафували на 444 євро.

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Покарання за підтримку війни в Естонії

Нагадаємо, що минулого літа росіянин записав на відео, як називає Естонію "натовською повією" і марить захопленням Талліна армією РФ "за дві години". Його розшукали і затримали, звинувативши у розпалюванні ненависті та виправданні міжнародного злочину.

У серпні жителя Естонії засудили до трьох місяців в'язниці за те, що він витер ноги об прапор України. Він називав його "довільним шматком тканини", проте в суді вирішив визнати свою провину.

Вже восени суд засудив до умовного терміну чоловіка, який кинув на землю і спалив державний прапор України.

Також в Естонії судили жінку, яка перевела 40 євро для російської армії.

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