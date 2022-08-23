Він заявив, що йому приємно бачити його у себе під ногами.

В Естонії суд засудив до трьох місяців в'язниці чоловіка, який витер ноги об державний прапор України.

Про це пише ERR.ee.

Згідно з обвинувальним актом, 16 серпня він наступив на прапор України і витер об нього ноги. Його дії потрапили на відео.

Чоловік підтвердив, що відчуває задоволення, коли прапор "тих людей" у нього під ногами. Пізніше він сказав, що це був не прапор України, а "довільний шматок тканини, що нагадує державний прапор".

Однак у суді він змінив свою позицію, визнав провину і заявив, що шкодує про свій вчинок.

"Суд визнав 50-річного Олександра Хяннінена винним в оскверненні державного прапора України", - йдеться в рішенні.

Його засудили до трьох місяців тюремного ув'язнення, скорочених на третину відповідно до положень спрощеного діловодства. Оскільки він скоїв злочин під час випробувального терміну, до покарання додали невідбутий тюремний термін на рік і п'ять місяців.

У підсумку покарання замінили 510 годинами громадських робіт.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Нарві росіянин назвав Естонію "натівською повією" і пригрозив, що російська армія візьме Таллінн "за дві години".

Естонська поліція розшукала і затримала його за звинуваченням у розпалюванні ненависті і виправданні міжнародного злочину.

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