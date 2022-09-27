Правоохоронці витратили майже місяць, щоб знайти і затримати чоловіка.

Харьюський суд в Естонія виніс вирок 26-річному чоловікові, який спалив державний прапор України. Його засудили до умовного позбавлення волі.

Про це повідомляє портал ERR.

За даними пих'яської окружної прокуратури, 8 серпня приблизно о 23:20 підозрюваний перебував біля Burger King в районі Балтійського вокзалу. Він кинув на землю і підпалив прапор України.

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Правоохоронці витратили майже місяць, щоб знайти і затримати чоловіка. За осквернення прапора іноземної держави його засудили до 3 місяців і 10 днів позбавлення волі умовно. Крім того, він повинен заплатити 490,50 Євро процесуальних витрат.

Росіяни в світі - що відомо

12 вересня набуло чинності рішення Ради ЄС про повне припинення угоди про спрощений візовий режим з Російською Федерацією.

Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди припинили приймати від громадян Росії документи на оформлення туристичних віз, залишивши їм можливість отримувати тільки візи певних категорії, включаючи Гуманітарні.

В ніч з 18 на 19 Вересня Естонія, Латвія, Литва і Польща закрили в'їзд для росіян з шенгенськими туристичними візами, бо вважають, що їхні поїздки-це загроза громадській безпеці всієї Шенгенської зони.

Минулого тижня президент РФ Володимир Путін оголосив про початок мобілізації, що призвело до масової втечі громадян, особливо – чоловіків призовного віку. Станом на вечір суботи, 24 вересня, було відомо, що країну покинули понад 200 тисяч чоловіків.

Серед популярних напрямків-Фінляндія, Вірменія, Грузія та інші країни. При цьому на кордоні з Грузією всі ці дні спостерігаються кілометрові черги. 26 вересня росіяни стягнули до кордону військових і БТР, заявивши, що роблять це на випадок спроби масового прориву бажаючими виїхати з країни. 27 вересня стало відомо, що російські війська розгорнуто мобілізаційний пункт на пункті пропуску" Верхній Ларс " російсько-грузинського кордону.

Активно обговорюється введення заборони на виїзд з РФ для чоловіків, які потрапляють під мобілізацію. Хоча повної заборони ще немає, військкомати вже почали розсилати прикордонникам списки тих, кого не можна випускати.

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