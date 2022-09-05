Крім того, вона має заплатити штраф у розмірі 981 євро.

В Естонії суд засудив жінку, яка перевела 40 євро на підтримку російської армії та її військового вторгнення в Україну.

Як пише Postimees, засуджена росіянка Ольга Федорова, яка проживає на Кіпрі, відправила гроші росіянину Володимиру Шилову, який перевозив дрони для армії РФ. У липні його також було засуджено за це естонським судом.

"Для наших хлопців", - написала Федорова у поясненні банківського платежу, який було зроблено наприкінці травня 2022. Відео дня

Засуджена Федорова та її адвокат уклали угоду з прокуратурою Таллінна, яка вимагала засудити росіянку до 5 місяців тюремного ув'язнення. Згідно з домовленістю, покарання не буде виконано, якщо жінка не вчинить умисного злочину протягом випробувального терміну в 1 рік та 8 місяців, також Федорова має заплатити штраф у розмірі 981 євро.

Під час оголошення рішення суддя констатував, що судова практика з цього питання ще відносно мізерна, але узгоджене покарання є законним та правильним з урахуванням провини.

Варто зазначити, що в Естонії підтримка акту агресії іноземної держави карається позбавленням волі на строк до 5 років. Згідно із естонськими законами підтримкою агресії також є придбання та фінансування постачання техніки, у тому числі, наприклад, дронів для ведення бойових дій різних підрозділів російської армії.

Війна в Україні та позиція Естонії:

3 вересня 2022 року глава розвідувального центру Сил оборони Естонії Марго Гросберг заявив, що активні бойові дії в Україні завершаться через 7-9 тижнів, після чого війна стане статичною.

"До закінчення активних бойових дій залишилося 7-9 тижнів - залежно від того, коли зіпсується погода. Потім до весни ми будемо мати справу зі статичною війною, яку ми зараз спостерігаємо в Донецькій і Луганській областях", - сказав Гросберг.

Він вважає малоймовірним, що до кінця року вдасться звільнити всю територію України. За словами Гросберга, домогтися такого великого успіху за такий короткий час буде дуже складно. Так Гросберг прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського про наміри звільнити всю територію України від російських військ до кінця року.

За словами Гросберга, вихід українських військ до Дніпра усуне небезпеку того, що російські війська спробують просунутися в напрямку Одеси. Однак, як російським частинам складно переправитися через Дніпро, так це буде складно зробити й українським військам.

На сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас закликала вільний світ продовжити ізоляцію Росії.

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