Чоловік заявляв, що російська армія "за дві години" візьме Таллінн, а він зустрічатиме загарбників із обіймами.

Естонська поліція затримала 50-річного росіянина з Нарви, який закликав Росію окупувати Таллінн.

Про це повідомляє Delfi.

Чоловіка затримано за звинуваченням у розпалюванні ненависті у відеороликах, а також підтримку й виправдання міжнародного злочину.

"Щодо нього розпочато слідство. Покарання буде визначено у ході провадження", - розповіли правоохоронці.

Поліцейські наголосили, що, перебуваючи в Естонії, необхідно дотримуватися місцевих законів, а тим, хто не бажає це робити, залишатися в Естонії не варто.

"Поліція займає жорстку позицію щодо будь-якого заклику, що загрожує безпеці естонського народу і суспільного порядку. Для цього ми й запобігаємо потенційним загрозам і, у за потреби, притягуємо до відповідальності тих, хто загрожує безпеці інших", - йдеться у заяві правоохоронців.

Напередодні чоловік виклав у соцмережах відеоролик. Росіянин, тримаючи за спиною триколор, обурювався знесенням радянського пам’ятника танку Т-34 та швидко перейшов на образи.

Врешті він заявив, що російська армія "за дві години" візьме Таллінн, а він зустрічатиме загарбників із обіймами.

Знесення пам’ятника танку Т-34 супроводжувалося малочисельними протестами приїжджих росіян і активно висвітлювалося кремлівськими пропагандистами.

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