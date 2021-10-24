Бездиханне тіло Сантьяго Отеро виявила його дружина - у нього на грудях лежав смартфон, під яким був опік.

В Іспанії помер колишній професійний футболіст Сантьяго Отеро - слідчі вважають причиною смерті коротке замикання у ванній.

Про це повідомляє The Sun.

Бездиханне тіло 38-річного чоловіка в їхньому будинку в Мадриді раніше цього тижня виявила його дружина, повернувшись після нічної зміни. На грудях її чоловіка лежав смартфон, під яким був опік.

Слідчі вважають, що Отеро помер за десять годин до цього. Ймовірною причиною смерті був розряд струмом, який чоловік отримав у ванній, коли його мобільний впав у воду під час зарядки.

Читайте такожНамагалася дістати телефон: в Одеській області 16-річна дівчина задихнулася в туалетіУ цей час його дружина вже пішла на роботу.

Отеро в основному грав за футбольні команди свого рідного регіону Галісія, виступаючи як центральний нападник в таких клубах, як" Фольгейре"," Ксове Лаго", а також "Реал Ов'єдо".

Раніше УНІАН повідомляв про інший летальний випадок зі смартфоном - в одній з початкових шкіл В'єтнаму мобільний пристрій вибухнув прямо під час уроку, в результаті чого загинув помер учень п'ятого класу.

А в Індії куплений недавно смартфон вибухнув у кишені у своєї власниці - жінка постраждала, але вижила.

Автор: Станіслав Кожемякін