Франсеску Арнау було всього 46 років.

Перестало битися серце спортивного директора "Реала Ов'єдо" Франсеска Арнау, який в нульових роках був голкіпером "Барселони" та "Малаги".

Про це повідомляє офіційний сайт мадридського "Реала".

Колишнього футболіста не стало вранці 22 травня у віці 46 років.

Арнау захищав ворота "Барселони" з 1998 по 2001 рік, зіграв 32 поєдинки й допоміг каталонцям завоювати титул чемпіона Іспанії в сезоні-1998/99. У 1998 році Арнау разом з молодіжною збірною Іспанією став чемпіоном Європи та отримав звання найбільш цінного гравця турніру. Повісив бутси на цвях страж воріт у 2011 році.

Останнім місцем роботи Арнау був "Реал Ов'єдо", де він обіймав посаду спортивного директора. "Ов'єдо" - це дублююча команда мадридського "Реала" і саме Арнау був одним з підписантів угоди про оренду Андрія Луніна з першої команди до дубля. Талановитий українець вже висловив свої співчуття родині загиблого у своєму Instagram.

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Автор: Артем Будрін