За результатами внутрішнього розслідування OnePlus офіційно відмовилася брати на себе відповідальність за те, що трапилося.

Мешканка Індії постраждала в результаті вибуху смартфона, купленого нею за п'ять днів до аварії.

Про це повідомляє Times of India.

У своєму Twitter чоловік постраждалої написав, що інцидент стався в місті Бангалор на півдні Індії ще кілька днів тому, проте компанія-виробник OnePlus висловила свою позицію тільки зараз.

Чоловік стверджує, що, коли його дружина їхала на велосипеді, вона відчула печіння в кишені, після чого почула хлопок і телефон Nord 2 загорівся. Жінка отримала серйозні опіки.

Спочатку в OnePlus висловили своє співчуття постраждалій і запропонували їй компенсувати збиток.

Читайте такожOnePlus виходить на світовий ринок з новою серією топових флагманів (відео)Через кілька днів виробник заявив про завершення внутрішнього розслідування і в офіційній заяві відмовився брати на себе відповідальність за те, що трапилося.

"Пошкодження цього пристрою було викликано окремим інцидентом, пов'язаним із зовнішніми факторами, а не якоюсь виробничою проблемою або проблемою з продуктом", - стверджують в OnePlus.

Також в компанії кажуть, що всі їхні продукти проходять ретельні випробування на якість і безпеку.

Варто зазначити, що телефони від китайського виробника OnePlus вже не вперше потрапляють в скандал. Торік користувачі заявили про мимовільне скидання всіх налаштувань пристрою до заводських.

Автор: Станислав Кожемякин