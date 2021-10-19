Дитину екстрено відвезли до лікарні, але медики не змогли врятувати підлітка.

У В'єтнамі після вибуху мобільного телефону помер учень п'ятого класу початкової школи Нам Ань в провінції Нгеан.

Про трагічний інцидент повідомляє Mirror з посиланням на місцевого чиновника.

Підліток використовував свій мобільний на онлайн-уроці через COVID-обмеження, коли той раптово вибухнув. У результаті вибуху на хлопчику загорівся одяг.

Дитину екстрено відвезли до лікарні, але медики не змогли врятувати підлітка. Хлопець помер через кілька годин.

Читайте такожУ австралійки вибухнули навушники в літаку: влада країни розслідує причиниПовідомляється, що підліток був у навушниках, коли телефон вибухнув. Виробник телефону невідомий.

На цей час поліція займається розслідуванням причин події, хоча сім'я хлопчика виступає проти цього.

Раніше повідомлялося, як мешканка Індії постраждала в результаті вибуху смартфона, купленого нею за п'ять днів до інциденту.

За словами чоловіка постраждалої, його дружина їхала на велосипеді, як раптом відчула печіння в кишені, після чого почула хлопок, і телефон загорівся. Жінка отримала серйозні опіки.

Автор: Катерина Шварц