Вартість майна складає понад $10 млн.

Служба безпеки України та правоохоронці Іспанії заблокували спроби РФ заволодіти українськими суднами у Середземному морі.

Про це повідомляє прес-центр СБУ. "Служба безпеки спільно з правоохоронними органами Королівства Іспанія запобігла спробам Росії привласнити майно воднотранспортного держпідприємства України", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, керівництво підсанкційної компанії з РФ намагалось заволодіти двома українськими промисловими суднами, які перебувають на території іспанського порту. Загальна вартість суден – понад $10 млн.

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Як зазначається, для реалізації оборудки представники РФ "домовились" з посадовцями українського держпідприємства про оренду плавзасобів афілійованою бізнес-структурою, яку контролюють з Росії.

Потім учасники схеми створили штучні умови для передачі суден російській компанії нібито за погашення боргу у вигляді арештованих активів в Україні.

"Втім, співробітники СБУ спільно із західними партнерами своєчасно викрили злочинний механізм, встановили осіб, причетних до його організації, і заблокували незаконну передачу українського майна. За матеріалами Служби безпеки суд наклав арешт на морські судна", - повідомляє СБУ.

Після проведення слідчо-оперативних дій їх буде повернуто у власність України.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 111-2 Кримінального кодексу ("пособництво державі-агресору"), вирішується питання щодо повідомлення про підозру посадовцям держпідприємства та їхнім спільникам, причетним до оборудки. Зловмисникам загрожує покарання до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Затримання зрадників України

В Україні, у тому числі на звільнених від російської окупації територіях, регулярно викривають і затримують зрадників нашої держави. Зокрема, у січні в Херсоні правоохоронці затримали колишнього співробітника розформованої ДАЇ. За даними СБУ, після захоплення міста він добровільно пішов на співпрацю з ворогом і отримав "посаду" в місцевій окупаційній поліції.

Раніше СБУ затримала колишнього беркутівця, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав російських загарбників. Після 24 лютого 2022 року він розпочав з власної ініціативи збирати інформацію про базування та переміщення підрозділів Сил оборони в районах міст Гірник та Красногорівка.

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