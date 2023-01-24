Після 24 лютого минулого року він розпочав з власної ініціативи збирати інформацію про базування та переміщення підрозділів Сил оборони в районах міст Гірник та Красногорівка.

Служба безпеки України затримала ще одного ворожого поплічника. У ході масштабних контрдиверсійних дій у прифронтових районах Донецької області вдалося виявити колишьного беркутівця.

Як повідомив прес-центр СБУ, зловмисником виявився колишній співробітник розформованого спецпідрозділу міліції "Беркут", який на початку повномасштабного вторгнення підтримав російських загарбників. Зазначається, що після 24 лютого минулого року він розпочав з власної ініціативи збирати інформацію про базування та переміщення підрозділів Сил оборони в районах міст Гірник та Красногорівка.

"Для цього об’їжджав місцевість і приховано спостерігав за підрозділами українських військ. Зібрані відомості передавав своїй доньці, яка проживає у тимчасово окупованому Севастополі, у вигляді текстових повідомлень у месенджері. Отриману інформацію жінка "зливала" своєму знайомому – учаснику окупаційного угруповання РФ на півострові. Розвідувальні дані були потрібні ворогу для підготовки прицільних ракетних ударів по українських об’єктах", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, як поінформували в спецслужбі, поплічник агресора пропонував знайомому доньки свою допомогу у проведенні диверсій проти підрозділів ЗСУ. Для цього просив надати йому відповідне озброєння та боєприпаси.

"Під час затримання зловмисника правоохоронці виявили мобільний телефон та символіку терористичної організації "ДНР". На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Зловмиснику обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників розвідувально-підривної діяльності проти України", - мовиться у повідомленні.

Зрадники та колаборанти

Як вже повідомляв УНІАН, нещодавно СБУ назвала ім’я співробітника ФСБ, який організував роботу російської "влади" у Херсонській області. Окрім цього затримано колаборанта на Харківщині. Він допомагав рашистам вивозити українське зерно.

Сьогодні, 24 січня, у Кропивницькому зловили зрадника, який готував удари по електропідстанціях. Завербований місцевий житель передавав окупантам координати об'єктів критичної інфраструктури для подальших ракетних ударів.

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