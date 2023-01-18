Після звільнення міста колабарант з "МВД РФ" намагався втекти на тимчасово окупований берег Дніпра.

У Херсоні правоохоронці затримали колишнього співробітника розформованої Державної автомобільної інспекції, який добровільно співпрацював з російськими окупантами.

"СБУ викрила ворожого поплічника у результаті стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні. Зловмисником виявився колишній посадовець розформованої Державної автомобільної інспекції, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав російських загарбників", - йдеться у повідомленні прес-центру Служби безпеки України.

За даними СБУ, після захоплення міста він добровільно пішов на співпрацю з ворогом і отримав "посаду" в місцевій окупаційній поліції. Таким чином, він увійшов до складу створеного агресором "головного управління міністерства внутрішніх справ Херсонської області".

Відео дня

В окупаційному органі його призначили "інспектором батальйону патрульно-постової служби".

"Після цього він "служив" із вогнепальною зброєю та відповідним посвідченням російського зразка. На цій "посаді" він разом з окупантами здійснював "рейди" по території міста для виявлення учасників руху опору", - повідомили в СБУ.

Під час таких облав окупанти незаконно затримували громадян, розграбовували їхні оселі та відвозили потерпілих до місцевої катівні.

Після звільнення Херсона колаборант намагався втекти на лівий берег річки Дніпро, щоб уникнути правосуддя.

Зазначається, що співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника і затримали його, попередивши втечу до тимчасово окупованої частини регіону.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території).

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Колаборанту загрожує покарання до 15 років ув’язнення.

Зрадники і колаборанти у Херсоні: подробиці

Оперативники Служби безпеки України затримали зрадників, які "зливали" конспіративні бази Сил спеціальних операцій ЗСУ під час окупації Херсона.

Чинному співробітнику ФСБ РФ повідомлено про підозру за організацію роботи окупаційної влади на Херсонщині.