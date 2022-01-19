Союз не сприймає спроби РФ розділити Європу.

Союз готовий вести перемовини з Росією, але і дати відповідь в разі погіршення ситуації в Україні.

Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Головування Франції в Раді ЄС починається в смутні часи. Ми підтримуємо діалог з Росією, але не сприймаємо спроби розділити Європу на сфери впливу", - зазначила Урсула фон дер Ляєн.

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Вона підтвердила солідарність країн ЄС з Україною і попередила:

"Якщо ситуація погіршиться, ми підемо з масштабними санкціями, узгодженими з партнерами".

Нагадаємо, Держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києві 19 січня заявив, що нарощування російських військ біля кордонів України означає, що президент РФ Володимир Путін може віддати наказ про напад практично без попередження.

Раніше у Німеччині висловилися проти відключення Росії від SWIFT у разі нападу на Україну.

У Білому домі заявляють, що питання відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT не знято з порядку денного.

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