Також Пєсков прокоментував обіцянку Трампа завершити війну.

У Кремлі назвали слова майбутнього президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа про те, що він може закінчити війну в Україні за 24 години, "деякого роду перебільшенням".

Нагадаємо, під час президентських дебатів Камала Гарріс сказала Дональду Трампу, що кремлівський правитель "з'їв би його на обід, навіть не закушуючи", поки він думає, що вони друзі. Пєскова попросили прокоментувати ці слова. "Путін не їсть людей", - сказав він журналістам.

Також прес-секретаря Путіна запитали, чи були вже офіційні контакти між Москвою і командою Трампа. "Ні. Чому ми повинні зв'язуватися з ними?".

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Вибори у США

Нагадаємо, що на президентських виборах здобув перемогу Дональд Трамп. Його вже привітали чинний американський лідер Джо Байден та опонентка Камала Гарріс.

Трамп постійно запевняв виборців, що зможе завершити війну в Україні всього за 24 години. Він говорив, що зробить це ще до того, як зайде в Білий дім.

Президент України Володимир Зеленський уже провів першу телефонну розмову з Трампом. За його словами, політики домовилися підтримувати тісний діалог.

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