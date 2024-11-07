Наразі чинний президент США привітав Трампа з перемогою.

Президент США Джо Байден уперше звернувся до американської нації після поразки на виборах нового глави Білого дому. Він, зокрема, зазначив, що привітав Дональда Трампа з перемогою і пообіцяв мирно передати владу.

"Як я завжди кажу, не можна любити країну лише тоді, коли перемагаєш. Не можна любити ближнього лише тоді, коли з ним погоджуєшся", - сказав Байден.

За словами 46-го президента США, напередодні він поговорив з віцепрезиденткою Камалою Гарріс, яка "провела чудову кампанію":

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"Я надзвичайно ціную її характер – міцний і загартований. Вона доклала всіх зусиль до цієї компанії".

Байден також зазначив, що американська система голосування чиста та прозора, їй можна довіряти незалежно від того, виграєш ти, чи програєш. Він пообіцяв, що виконає свій обов'язок як президент і 20 січня 2025 року мирно передасть владу в Сполучених Штатах.

Вибори президента США 2024 - останні новини

Кандидат Дональда Трампа на пост голови Пентагону Том Коттон відмовився від місця в його адміністрації. За даними CNN, політик збирається балотуватися на пост голови фракції республіканців у Сенаті.

Коттон заявив команді Трампа, що стане головним захисником експрезидента, поки буде в Конгресі.

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