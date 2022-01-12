Близько 9 900 осіб перебувають в ув'язненні станом на 11 січня.

Управління ООН з прав людини вимагає "негайного, незалежного і неупередженого розслідування" вбивств в Казахстані, в тому числі щоб виявити наскільки було необхідним застосування сили з боку правоохоронних органів та армії країни.

Про це повідомляє Euronews.

Також за словами представника ООН Ліз Троссел, потрібно розібратися хто з майже 10 тис. затриманих у Казахстані брав участь у мирних протестах, а хто прийшов на них озброєним.

"Близько 9 900 осіб перебувають в ув'язненні станом на 11 січня. Це, безумовно, величезна цифра. Ми хотіли б сказати, що відповідно до міжнародного законодавства люди мають право на мирний протест і право висловлювати свою думку. І вони не повинні бути затримані просто за висловлення своєї думки", - зазначила вона.

Протести в Казахстані: що відомо

2 січня в Казахстані через істотне подорожчання газу для авто почалися акції протесту. Пізніше протест став загальнонаціональним.

Протестувальники висунули низку вимог, зокрема, хотіли відставки Касима-Жомарта Токаєва та уряду й запровадження демократичних змін. ЗМІ писали, що правоохоронці застосували силу до протестувальників.

Уряд Казахстану 5 січня пішов у відставку.

Після цього в країні ситуація стала ще більш "гарячою" – між протестувальниками й силовиками почалися серйозні зіткнення, було запроваджено режим надзвичайної ситуації.

"Найкраще" було в Алмати – були захоплені аеропорт і низька адмінбудівель. У місті в ніч на 6 січня почалися грабежі. Для встановлення порядку розпочалася "антитерористична операція", місто зачищали від протестувальників.

Потім глава держави попросивши країн-учасниць ОДКБ допомогти навести лад у країні. Своїх військових до Казахстану вже відправили Росія, Білорусь і Вірменія.

Токаєв також дозволив стріляти в протестувальників без попередження.

За офіційними даними, з початку протестів у Казахстані загинули 164 людини, зокрема, двоє дітей.

У МЗС України повідомляли, що серед загиблих чи затриманих у Казахстані немає наших земляків.