Офіційних версій щодо обставин загибелі не повідомляється.

В столиці Казахстану виявили мертвим полковника Комітету нацбезпеки.

Про це Комітет нацбезпеки повідомив на своєму офіційному сайті.

Читайте такожКількість затриманих під час протестів у Казахстані сягнула майже 8 тисяч"10 січня 2022 року в м.Нур-Султан у дворі будинку за місцем проживання виявлено труп полковника КНБ Азамата Ібраєва. Даний факт Єсільскім ВП ДП м. Нур-Султан зареєстрований в ЄРДР №227116031000018 від 10 січня 2022 року. Проводиться досудове розслідування", - йдеться в повідомленні.

За даними місцевих видань, у нього травми, характерні для падіння з висоти.

Нагадаємо, раніше сьогодні стало відомо про смерть начальника поліції однієї з областей Жаната Сулейменова, якому загрожував трибунал.

Як повідомляв УНІАН, 8 січня КНБ Казахстану повідомив, що за підозрою в держзраді затримали екс-голову комітету нацбезпеки Каріма Масімова.

Також ЗМІ з посиланням на сайт президента Казахстану повідомили про звільнення заступників голови КНБ Марата Осипова і Даулета Ергожина. У короткому повідомленні не наводиться ніяких причин для звільнення.

Протести в Казахстані: хроніка подій