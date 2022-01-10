В столиці Казахстану виявили мертвим полковника Комітету нацбезпеки.
Про це Комітет нацбезпеки повідомив на своєму офіційному сайті.
Читайте такожКількість затриманих під час протестів у Казахстані сягнула майже 8 тисяч"10 січня 2022 року в м.Нур-Султан у дворі будинку за місцем проживання виявлено труп полковника КНБ Азамата Ібраєва. Даний факт Єсільскім ВП ДП м. Нур-Султан зареєстрований в ЄРДР №227116031000018 від 10 січня 2022 року. Проводиться досудове розслідування", - йдеться в повідомленні.
За даними місцевих видань, у нього травми, характерні для падіння з висоти.
Нагадаємо, раніше сьогодні стало відомо про смерть начальника поліції однієї з областей Жаната Сулейменова, якому загрожував трибунал.
Як повідомляв УНІАН, 8 січня КНБ Казахстану повідомив, що за підозрою в держзраді затримали екс-голову комітету нацбезпеки Каріма Масімова.
Також ЗМІ з посиланням на сайт президента Казахстану повідомили про звільнення заступників голови КНБ Марата Осипова і Даулета Ергожина. У короткому повідомленні не наводиться ніяких причин для звільнення.
Протести в Казахстані: хроніка подій
- 2 січня в Казахстані почалися масові акції протесту, спровоковані зростанням цін на скраплений газ. Пізніше громадяни почали вимагати відставки президента, уряду, введення демократичних змін.
- Під час акцій правоохоронці застосовували силу до протестувальників.
- Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку уряд, зняв з посади голови Ради безпеки свого попередника Нурсултана Назарбаєва і пообіцяв задовольнити частину вимог активістів.
- Також Токаєв оголосив, що буде діяти жорстко і ввів режим надзвичайної ситуації по всій країні. У ніч на 6 січня почалися грабежі, після чого він оголосив про початок "антитерористичної операції" і попросив допомоги "в наведенні ладу" в Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Росія, Білорусь, Вірменія, Киргизстан і Таджикистан відправили своїх військових в Казахстан.
- 7 січня у зверненні до народу Токаєв заявив, що віддав наказ відкривати вогонь на ураження без попередження.
- 10 січня в Казахстані оголошено загальнонаціональну жалобу за загиблими під час протестів. При цьому офіційних даних про точну кількість загиблих немає.