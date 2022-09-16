Через військові дії в Україні порушено ланцюжок поставок продовольства.

Глава світової продовольчої програми ООН Девід Бізлі заявив, що 70 мільйонів людей у 82 країнах світу можуть померти від голоду через війну в Україні.

Про це пише Independent.

За його словами, особлива небезпека загрожує жителям країн Африки. Бізлі наголосив, що світ зіткнувся з "глобальною надзвичайною ситуацією безпрецедентного масштабу".

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"Те, що було хвилею голоду, тепер перетворилося на цунамі голоду", - додав глава світової продовольчої програми.

Росія розблокувала експорт українського продовольства

У травні президент США Джо Байден заявив, що через війну Росії з Україною та блокування Росією українських портів, багатьом у світі загрожує голод від продовольчої кризи.

22 липня 2022 року в Стамбулі було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Южний" для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.

1 серпня в рамках реалізації домовленостей з Одеського порту вирушило перше судно – RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне. Судно перевозило 26 тисяч тонн української кукурудзи в Ліванський порт Тріполі.

5 серпня з портів Великої Одеси вирушив перший караван суден з українським зерном. На борту трьох балкерів NAVI STAR, ROJEN і POLARNET – 57 тисяч тонн української кукурудзи, яку направили до Туреччини, Великої Британії та Ірландії.

17 серпня по зерновому коридору в Україну вийшов рекордний караван з п'яти суден.

31 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що вже понад 1,5 млн тонн українського продовольства експортується морським шляхом.

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