Якщо це зерно не піде на ринок – дуже багато людей в Африці помре з голоду, бо Україна є єдиним постачальником в деяких країнах.

Президент США Джо Байден заявив, що через війну Росії з Україною і блокування Росією українських портів, багатьом в світі загрожує голод від продовольчої кризи.

Про це пише "Голос Америки".

"Американські фермери розуміють, що війна Путіна відрізала Україну – виробника пшениці, кукурудзи та рослинного масла. Наприклад, Україна каже, що в них в зерносховищах знаходиться 20 мільйонів тон зерна. 20 мільйонів тон і знаєте що, якщо це зерно не піде на ринок – дуже багато людей в Африці помре з голоду, бо Україна є єдиним постачальником в деяких країнах", - заявляє президент США.

Джо Байден зауважив, що через блокування російськими військовими кораблями немає доступу до українських портів. Через це неможливо вивезти це зерно. "Жорстка війна, розпочата на українській землі, заважає українським фермерам посадити врожай наступного року. Втім, у Росії теж все не дуже добре", - говорить Джо Байден.

Байден відзначив, що фермери допомагають Америці "на двох фронтах – зменшуючи вартість продуктів продовольства вдома і збільшуючи виробництво та годучи світ, який цього потребує".

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії до України, експорт зерна з українських портів було заблоковано. Майже 25 мільйонів тонн зерна, згідно з оцінками FAO, наразі перебувають в українських зерносховищах.

Розблокувати порт Одеси і дозволити експорт зерна закликав Росію голова Світової продовольчої програми ООН Девід Бізлі.

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