Глава ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс цинічно вказав, що Україна "забрала" собі всю увагу, через що страждають інші країни.

Організація Об'єднаних Націй заявила про те, що "голод вже біля дверей". У світі є країна, яка вже цього року залишиться без їжі. В ООН також заявили, що голод "посилюється наслідками війни в Україні".

Як повідомляє Daily Mail, про це заявив глава ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс.

Він стверджує, що в Сомалі вже спостерігаються "конкретні ознаки" того, що голод в південній частині затоки настане вже в кінці цього року. Гріффітс заявив журналістам, що він був "вражений до глибини душі" після візиту в Сомалі, під час якого він став свідком "голодуючих немовлят, занадто слабких, щоб плакати".

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"Офіційне оголошення голоду - рідкість, це попередження про те, що занадто мало допомоги прийшло занадто пізно. Щонайменше 1 мільйон людей в Сомалі були переміщені через найсильнішу за останні десятиліття посуху, викликану зміною клімату, яке також торкнулося більш широкий Африканський Ріг, включаючи Ефіопію і Кенію", - повідомляє видання.

Тим часом в ООН зазначили, що гостру нестачу гуманітарної допомоги в Сомалі викликало повномасштабне вторгнення РФ в Україну. На думку Гріффітса, ситуація в нашій країні стала " катастрофою "для Сомалі, так як"міжнародні донори зосередили свою увагу на Європі". Крім цього, 90% зерна для Сомалі, які раніше отримувала Країна, були з України і РФ. Тому там "сильно постраждали від дефіциту і різкого стрибка цін на продовольство".

"Україна зайняла місце в оповіданні, - сказав Гріффітс.

Тим часом, у Всесвітній продовольчій програмі ООН заявили, що офіційне оголошення голоду в Сомалі дозволило б отримати потрібне фінансування, проте до того часу, як в країні оголосять про брак їжі, буде вже пізно.

Росія заблокувала українське зерно: що відомо про "зерновий Коридор"

22 липня 2022 року в Стамбулі було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Южний" для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.

1 серпня в рамках реалізації домовленостей з Одеського порту вирушило перше судно – RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне. Судно перевозило 26 тисяч тонн української кукурудзи в Ліванський порт Тріполі.

5 серпня з портів Великої Одеси вирушив перший караван суден з українським зерном. На борту трьох балкерів NAVI STAR, ROJEN і POLARNET – 57 тисяч тонн української кукурудзи, яка прямує до Туреччини, Великобританії та Ірландії. 9 серпня з порту" Чорноморськ " вийшло ще два судна з 70 тисяч тонн продовольства.

Станом на 11 серпня всього через гуманітарні Морські коридори вдалося вивезти з України близько 375 тисяч тонн зерно. 12 серпня 2022 року з портів України все ж вийшли два судна з зерном.

12 серпня також до порту "Южний" прибуло судно під навантаження зерном для Африки. Станом на 13 серпня 16 суден з українською агропродукцією були відправлені по зерновому коридору.

17 серпня по зерновому коридору в Україну вийшов рекордний караван з п'яти суден. 26 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що по "зерновому коридору" морем Україна експортувала вже перший з початку війни мільйон тонн агропродукції.

31 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що вже понад 1,5 млн тонн українського продовольства експортується морським шляхом.