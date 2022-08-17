За 17 днів роботи зернового коридору з українських портів вийшли 24 судна.

У порт "Чорноморськ" направляються 5 суден під завантаження понад 70 тисяч тонн української аграрної продукції.

Про це повідомили в прес-службі державного підприємства "Адміністрація морських портів України".

"Вчора з портів вийшов найбільший караван з 5 суден, а сьогодні очікуємо заходження такого ж за розмірами каравану під завантаження понад 70 тисяч тонн пшениці, висівок, соняшникової олії та кукурудзи", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим сьогодні вранці, 17 серпня, з Одеського порту до точки формування каравану вийшли судна SARA та EFE, а з порту "Чорноморськ" - PETREL S, які в напрямку Босфору везуть 33 тисячі тонн пшениці, кукурудзи та соняшникової олії.

Як повідомив керівник ДП "АМПУ" Олексій Востріков, в цілому, в рамках реалізації ініціативи про безпечне транспортування зерна і продуктів харчування, за 17 днів роботи зернового коридору з українських портів вийшло 24 судна. А планується вийти на місячний обсяг перевалки більш ніж 3 млн тонн з інтенсивністю близько 100 суден на місяць.

"Зерновий коридор":

22 липня 2022 року в Стамбулі було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Южний" для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.

1 серпня в рамках реалізації домовленостей з Одеського порту вирушило перше судно – RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне. Судно перевозило 26 тисяч тонн української кукурудзи в Ліванський порт Тріполі.

5 серпня з портів Великої Одеси вирушив перший караван суден з українським зерном. На борту трьох балкерів NAVI STAR, ROJEN і POLARNET – 57 тисяч тонн української кукурудзи, яка прямує до Туреччини, Великобританії та Ірландії.

9 серпня з порту "Чорноморськ" вийшло ще два судна з 70 тисяч тонн продовольства.

Станом на 11 серпня всього через гуманітарні Морські коридори вдалося вивезти з України близько 375 тисяч тонн зерно.

12 серпня 2022 року з портів України все ж вийшли два судна з зерном.

12 серпня також до порту "Южний" прибуло судно під навантаження зерном для Африки.

Станом на 13 серпня 16 суден з українською агропродукцією були відправлені по зерновому коридору.

Вас також можуть зацікавити новини: