Щонайменше одна людина загинула, ще трьох довелося госпіталізовувати.

У Самарській області РФ стався вибух на "Чапаєвському механічному заводі". Одна людина загинула і троє постраждали.

Як повідомляє російський Телеграм-канал "Осторожно, новости", вибух стався вчора на лінії зі спорядження капсулів-детонаторів - пристроїв для ініціації детонації вибухових речовин від вогнепровідного шнура.

В результаті вибуху загинула 46-річна працівниця заводу Ліна М. Також під час вибуху на виробництві, яке займається виготовленням вибухівки для промислових підприємств, постраждали ще троє співробітників — 20-річна контролерка Аліса О., 40-річна пресувальниця Галина О. та 58-річний слюсар Володимир Н. Постраждалих з черепно-мозковими травмами та опіками доправили до лікарні.

Відео дня

Останні інциденти у РФ

Впродовж останніх місяців в Росії відбуваються масштабні пожежі та вибухи, причини яких влада чітко пояснити не може. Зокрема, нещодавно в РФ вибухнув трубопровід з експортним газом до Західної Європи через Україну. При цьому вибух на магістральному газопроводі стався на наступний день після того, як в ЄС домовилися про граничну ціну на російський газ.

До цього у Росії під Санкт-Петербургом стався потужний вибух на газозаправній станції.

А три дні тому у Москві сталася масштабна пожежа в будівлі техцентру. Пожежа поширилася на площі в 1,5 тисячі квадратних метрів. У МНС Росії повідомляли, що в будівлі знаходяться покришки і масла, що ускладнює його ліквідацію.

Вас також можуть зацікавити новини: