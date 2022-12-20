Вибух на магістральному газопроводі стався наступного дня після того, як в ЄС домовилися про граничну ціну на російський газ.

У Чувашії сталася масштабна пожежа на магістральному газопроводі Уренгой-Помари-Ужгород, повідомляють російські ЗМІ.

Як пише пропагандистський Mash, по газопроводу, побудованому на початку 1980-х, російське паливо постачають до Західної Європи через Україну.

Газопровід перетинає російсько-український кордон в районі ГТС "Суджа" в Курській області.

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"До загоряння велися роботи експлуатуючою організацією Заволзьке лінійне управління магістральних газопроводів "Газпром трансгаз Нижній Новгород", - йдеться в повідомленні прес-служби глави Чувашії.

Через високу температуру пожежники не можуть підібратися ближче. За словами мешканців довколишніх сіл, поруч розміщений інтернат. Людей там замкнули у приміщеннях і стежать, щоб ніхто не виходив на вулицю.

Три людини загинули, одна постраждала в результаті вибуху.

Газоперекачувальна станція "Суджа", через яку йде газ з газопроводу, що загорівся, зараз залишається єдиною точкою на російсько-українському кордоні, на якій досі йде транзит блакитного палива, зазначає РБК.

РИА Новости пишуть, що біржові ціни на газ в Європі після вибуху на газопроводі прискорили зростання, наблизившись до $1250 за тисячу кубів.

Вибухи в Росії

19 листопада в Росії під Санкт-Петербургом стався потужний вибух на газозаправній станції. Після чого очевидці повідомляли про велику пожежу в районі Муріно.

Сьогодні у місті Шебекіно Бєлгородської області РФ сталася "бавовна". Місцева влада заявила про обстріл, а росіяни скаржаться на відсутність світла і води.

В ЄС домовилися про стелю цін на російський газ

Напередодні міністри енергетики країн Європейського Союзу домовилися про встановлення граничної ціни на газ.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков вже відреагував на рішення ЄС. За його словами, Росія підготує відповідні заходи, однак для цього потрібен час. Пєсков також назвав санкції "спробою зазіхнути на ринковий механізм".

В жовтні Росія вже погрожувала припиненням поставок газу до Євросоюзу, якщо країни-члени введуть обмеження максимальної ціни на нього.

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