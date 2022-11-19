Місцева влада повідомляє про вибух на газопроводі між Бернгардівкою і Ковалево Ленінградської області.

У Росії під Санкт-Петербургом стався потужний вибух на газозаправній станції. Після чого очевидці повідомляють про масивну пожежу в районі Муріно.

Як передає Telegram-канал "Осторожно, новости", жителі району селища Муріно повідомили, що в момент події стіни і вікна їхніх будинків затремтіли.

Стовп вогню, який викинувся після вибуху, було видно на великій відстані жителям Санкт-Петербурга.

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За інформацією видання Mash, очевидці повідомили в екстрені служби про вибух газопроводу, розташованого в селищі Бернгардівка.

Прес-служба адміністрації Ленобласті повідомляє, що пожежа виникла на газозаправній станції в районі Всеволожська.

Як повідомив губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко, пожежу, що виникла в результаті вибуху на газопроводі між Бернгардівкою і Ковалево, зараз ліквідують. За його словами, загрози населенню немає.

"Пожежники і рятувальники ліквідовують пожежу, що виникла в результаті вибуху на газопроводі між Бернгардівкою і Ковалево. Загрози для населення і поширення вогню на житлові масиви немає. Причини вибуху встановлюються", - написав він.

Раніше сьогодні повідомлялося про вибухах в Білгородській області: горить одна з будівель в російському Шебекіно.

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