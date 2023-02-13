Після серії потужних вибухів в окупованому місті ще деякий час було чутно звуки детонації.

У Маріуполі, Мангуші і Нікольському сталися кілька потужних вибухів. Відомо про влучання в розташування російських окупантів.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, щонайменше три гучних вибухи було чутно пізно ввечері 12 лютого.

"Відомо про влучання в розташування окупантів в селищі Нікольске в приміщенні школи №3", - повідомив Андрющенко.

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Він також додав, що після вибухів ще деякий час було чутно звуки детонації. "Година знадобилась окупантам аби вигадати версію зі збиттям Точки У, що ніяк не відповідає дійсності", - зазначив радник мера.

Війна в Україні - ситуація в Маріуполі

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого Андрющенко повідомив, що в Приморському районі Маріуполя пролунало сім вибухів. За його словами, серія вибухів прогриміла в районі порту, куди російські окупанти нещодавно завезли техніку та ППО.

Також сім вибухів у окупованому Маріуполі пролунало 31 січня. Повідомлялося про прильоти між селищами Виноградне та Піонерське. А 24 січня у місті стався вибух у казармі, в якій перебувало понад 200 окупантів та яку напередодні позначили учасники групи спротиву.

На початку січня міський голова Вадим Бойченко повідомив, що у тимчасово окупованому Маріуполі перебувають понад 30 тис. росіян, біля міста вони готують оборонні лінії.

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