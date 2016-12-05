В Узбекистані обрали нового президента

На виборах президента Узбекистану Шавкат Мірзійоєв набрав 88,61% голосів виборців, раніше він обіймав посаду прем'єра країни. Про це повідомив глава ЦВК Мірза-Улугбек Абдусаломов, передають РИА Новости.

Читайте такожНа поховання Карімова прибули делегації 17 держав

"За кандидата від УзЛіДеП Шавката Мірзійоєва віддали свої голоси 15 мільйонів 900 тисяч виборців, що становить 88,61 % від загальної кількості виборців", — сказав Абдусаломов у понеділок на прес-конференції.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня стало відомо, що президент Узбекистану Іслам Карімов потрапив у лікарню з інсультом. 29 серпня ЗМІ повідомили про смерть узбецького лідера. 2 вересня про смерть Карімова повідомили офіційно.