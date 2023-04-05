Російські артисти-путіністи стали небажаними гостями на пострадянському просторі.

Узбекистан скасував музичний фестиваль "Жара" в якому повинні були взяти участь російські артисти, що підтримали вторгнення в Україну. Про це пише Barrons.

Як пояснили організатори фестивалю, який планувався в Ташкенті на 20-21 травня, захід скасували саме через участь "російських співаків і їхні публікації в соціальних мережах".

Представник ташкентської поліції заявив журналістам, що рішення про скасування фестивалю було ухвалено на вимогу МВС Узбекистану саме через артистів-прихильників війни.

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Відзначається, що раніше концерти Z-артистів заборонив на своїй території і Казахстан.

"Обидві країни близькі до Москви, але не висловилися на підтримку вторгнення в Україну, яке змусило нервувати союзників Росії з колишнього Радянського Союзу", – пише видання.

Війна в Україні - позиція Узбекистану

Минулого року Агентство із зовнішньої трудової міграції Узбекистану закликало трудових мігрантів у Росії бути обережними при пошуках роботи. Їх просять не ризикувати, щоб не опинитися на війні в Україні.

Однак цей заклик, очевидно, почули далеко не всі узбецькі мігранти. У лютому стало відомо росіяни залучають до риття окопів на окупованих територіях громадян Таджикистану та Узбекистану. Їм обіцяли заплатити по 800 тисяч рублів за один окоп, але в підсумку обдурили.

На тлі російського вторгнення в Україну відносини Москви і Ташкента в цілому помітно охололи. Наприклад, в грудні Узбекистан жорстко відкинув пропозицію Росії створити "газовий союз".

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