Японська імператорська родина вимирає у прямому та переносному сенсах.

В Японії у віці 101 року померла найстаріша представниця місцевого імператорського дому принцеса Юріко. Про це повідомляє The Independent.

Юріко народилася 4 червня 1923 року, у 1941 році вона стала дружиною принца Такахіто, молодшого брата сумнозвісного імператора Хірохіто, який правив Японією в часи Другої світової війни. На момент смерті в токійській лікарні 15 листопада 2024 року принцеса Юріко була найстаршою з досі живих членів імператорського дому Японії.

У березні Юріко перенесла інсульт і пневмонію. З того часу була в реанімації та не виходила з неї. Її загальний стан погіршився протягом останнього тижня. Причина смерті офіційно не називається, але за даними японських ЗМІ принцеса померла від пневмонії.

Відео дня

За життя Юріко виховала п'ятьох дітей. Вон поділяла захоплення свого чоловіка дослідженнями історії давнього Близького Сходу. Вона також виконувала певні офіційні службові обов'язки та брала участь у благодійній діяльності. Принцеса пережила не тільки свого чоловіка, який помер у 2016 році, але й всіх трьох їхніх синів.

Смерть Юріко скорочує імператорську сім'ю Японії до усього 16 живих членів, включаючи лише чотирьох чоловіків, що вкотре загострює дискусію про доцільність збереження престолонаслідування лише за чоловічою лінією.

Окрім чинного імператора в живих залишається 88-річний принц Масахіто, син вже згаданого імператора Хірохіто. Він є третім в лінії престолонаслідування, і через вік, навряд чи зможе зійти на престол.

Потенційно великі шанси стати імператором має принц Фуміхіто – 58-річний молодший брат чинного імператора. Фуміхіто є першим в черзі на престол, оскільки чинний імператор має лише одну доньку і зовсім не має синів.

Наймолодший член імператорського дому, 18-річний принц Хісахіто, племінник чинного імператора Нарухіто, наразі є другим у черзі на престол. Він же є головною надією японських монархістів, оскільких чекати розширення імператорського дому за рахунок нових нащадків трьох інших живих чоловіків цього клану вже марно.

Така ситуація створює серйозну проблему для монархічної системи, яка не допускає імператриць. Уряд обговорює, як зберегти стабільність престолонаслідування, не покладаючись на жінок.

Інші новини з Японії

Як писав УНІАН, у січні на конкурсі краси "Міс Японія" перемогла уродженка України Кароліна Шіїно. Ця подія спричинила скандал в країні, оскільки не всі японці були в захваті від того, що дівчина з європейським типом зовнішності стала офіційною топ-красунею Японії.

Вже за місяць Кароліна відмовилася від титулу, але не через хейт, а через власну неприйнятну поведінку.

Також ми розповідали, що Японія ніяк не може впоратися із напливом туристів. Японці вже думають, як тепер обмежити цей потік.

Вас також можуть зацікавити новини: